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شرط جزائي ضخم في عقد أوسيمين الجديد مع نابولي

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
شرط جزائي ضخم في عقد أوسيمين الجديد مع نابولي
المواطن - فريق التحرير

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اقترب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، من توقيع عقد جديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، قد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا.

نابولي يمدد عقد أوسيمين

وكشفت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، كواليس الطريقة التي قامت بها إدارة نابولي، من أجل ربط أوسيمين بعقد جديد طويل الأجل يمتد حتى عام 2027.

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فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

وذكرت الصحيفة: “من المقرر أن يحصل اللاعب النيجيري على زيادة كبيرة في أجره، من 4.5 ملايين يورو صافٍ إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، تتراوح قيمته بين 100 و120 مليون يورو”.

وأضافت: “يبدو أن بايرن ميونيخ الألماني قد غض النظر عن أوسيمين، وبدلًا من ذلك ركز جهوده على هاري كين لاعب توتنهام، لكن باريس سان جيرمان قد يجدد اهتمامه باللاعب، إذا تم بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، كيليان مبابي”.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي - بايرن ميونخ
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

التألق مع نابولي

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، لتؤكد تقارير أن الإدارة حدد مبلغ 150 مليون يورو لرحيله.

فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @victorosimhen9

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