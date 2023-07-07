شرط جزائي ضخم في عقد أوسيمين الجديد مع نابولي

اقترب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، من توقيع عقد جديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، قد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا.

نابولي يمدد عقد أوسيمين

وكشفت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، كواليس الطريقة التي قامت بها إدارة نابولي، من أجل ربط أوسيمين بعقد جديد طويل الأجل يمتد حتى عام 2027.

وذكرت الصحيفة: “من المقرر أن يحصل اللاعب النيجيري على زيادة كبيرة في أجره، من 4.5 ملايين يورو صافٍ إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، تتراوح قيمته بين 100 و120 مليون يورو”.

وأضافت: “يبدو أن بايرن ميونيخ الألماني قد غض النظر عن أوسيمين، وبدلًا من ذلك ركز جهوده على هاري كين لاعب توتنهام، لكن باريس سان جيرمان قد يجدد اهتمامه باللاعب، إذا تم بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، كيليان مبابي”.

التألق مع نابولي

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، لتؤكد تقارير أن الإدارة حدد مبلغ 150 مليون يورو لرحيله.