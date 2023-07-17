Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام الراقي بضمه من مانشستر سيتي

شرط جوارديولا لـ انتقال رياض محرز إلى الأهلي

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
شرط جوارديولا لـ انتقال رياض محرز إلى الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الإعلامي الرياضي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي آخر كواليس مفاوضات الأهلي مع اللاعب الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال دراجي عبر حسابه في “تويتر” : “وكيل أعمال محرز طلب التحدث إلى إدارة مانشستر سيتي حتى تقبل التفاوض مع السعوديين للموافقة على رحيل اللاعب إلى أهلي جدة، بعد رحيل جوندوجان، جوارديولا يرفض الاستغناء عن محرز إلا بعد ضم البديل، خاصة وأن بيرناردو سيلفا مطلوب بدوره في البارشا والبي إس جي”.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض أسعار الجملة في السعودية بنسبة 1.3 % خلال يونيو

انخفاض أسعار الجملة في السعودية بنسبة 1.3 % خلال يونيو

عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال

عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال

الموافقة على عرض الأهلي

وأضاف دراجي: ” الأمور تبدو معقدة لكن كل شيء يبقى واردًا خاصة وأن محرز وافق على العرض السعودي”.

وفي سياق آخر، أشار المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن هناك محادثات ستجرى بين وكيل محرز وإدارة مانشستر سيتي لإقناعهم بالموافقة على رحيل اللاعب، مع انتظار تقديم إدارة النادي الأهلي لعرضها الرسمي للمهاجم الجزائري.

رياض محرز - بيب جوارديولا - الأهلي

أرقام رياض محرز

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق