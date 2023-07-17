شرط جوارديولا لـ انتقال رياض محرز إلى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي آخر كواليس مفاوضات الأهلي مع اللاعب الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال دراجي عبر حسابه في “تويتر” : “وكيل أعمال محرز طلب التحدث إلى إدارة مانشستر سيتي حتى تقبل التفاوض مع السعوديين للموافقة على رحيل اللاعب إلى أهلي جدة، بعد رحيل جوندوجان، جوارديولا يرفض الاستغناء عن محرز إلا بعد ضم البديل، خاصة وأن بيرناردو سيلفا مطلوب بدوره في البارشا والبي إس جي”.

الموافقة على عرض الأهلي

وأضاف دراجي: ” الأمور تبدو معقدة لكن كل شيء يبقى واردًا خاصة وأن محرز وافق على العرض السعودي”.

وفي سياق آخر، أشار المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن هناك محادثات ستجرى بين وكيل محرز وإدارة مانشستر سيتي لإقناعهم بالموافقة على رحيل اللاعب، مع انتظار تقديم إدارة النادي الأهلي لعرضها الرسمي للمهاجم الجزائري.

أرقام رياض محرز

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.