شرط ليفربول لانتقال هندرسون إلى الاتفاق

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، سعر بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، جوردان هندرسون إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يحدد سعر هندرسون

وأكدت تقارير، اليوم الخميس، أن نادي الاتفاق يضغط بقوة من أجل التعاقد مع جوردان هندرسون هذا الصيف، وقدم عرضًا ضخمًا له، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من اللاعب الإنجليزي لحسم الصفقة.

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو إلى أن نادي ليفربول طلب من النادي دفع 10 ملايين جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل هندرسون خلال الفترة الحالية.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “تستمر المفاوضات في انتظار القرار النهائي للاعب، كانت خطة الاتفاق هي ضمه من خلال انتقال مجاني، لكن ليفربول يصر على رسوم 10 ملايين جنيه إسترليني”.

ستيفن جيرارد يقود الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًا مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.