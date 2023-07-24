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لقيادة الفريق في الموسم الجديد

شرط يمنع فيتوريا من الموافقة على عرض الأهلي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
شرط يمنع فيتوريا من الموافقة على عرض الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سريعًا، ليرتبط اسمها بمدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا.

عرض الأهلي لفيتوريا

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع فيتوريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلا أنه اشترط تكفل الإدارة بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

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روي فيتوريا
المدرب البرتغالي – المصدر @EFA

وكشف موقع filgoal المصري، حقيقة عرض الأهلي للمدرب البرتغالي، حيث أكد أن وسطاء تابعين للنادي تواصلوا مع وكلاء فيتوريا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتم عرض راتب سنوي ضخم.

ولفت الموقع المصري، إلى أن هناك بندًا في عقد فيتوريا مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ ينص على عدم وجود شرط جزائي، إلا بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبذلك لا يحق له الرحيل سوى بموافقة اتحاد الكرة.

فيتوريا
المدرب البرتغالي – المصدر afc

سباليتي وسيلفا يرفضان

وجاء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر، بعدما رفض الإيطالي لوتشانو سباليتي، تولي المسؤولية؛ لعدم رغبته في التدريب بالخليج حاليًا، فيما فضل البرتغالي ماركو سيلفا، البقاء مع فولهام حاليًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بدأ الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد مع المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، ويخوض حاليًا معسكرًا خارجيًا في النمسا.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @RudyGaletti

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