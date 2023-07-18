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البيت الأبيض ينوي فرض قيود على رقائق الذكاء الاصطناعي

شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
شركات التكنولوجيا ضحايا حرب الرقائق بين واشنطن وبكين
المواطن - فريق التحرير

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طرح مسؤولون تنفيذيون لكبرى شركات أشباه الموصلات في أمريكا مخاوفهم من فرض قيود على مبيعات الرقائق المتقدمة، بعدما أفادت تقارير عن نية البيت الأبيض فرض قيود إضافية على صادرات الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

حرب الرقائق

وفي التفاصيل، اجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات إنفيديا وإنتل وكوالكوم مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة التجارة جينا رايموندو، ومديرة المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، وفقًا لرويترز.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن استمع إلى الرؤساء التنفيذيين بشأن كيفية تعاملهم مع الأعمال التجارية في الصين وقضايا سلسلة التوريد، وذلك في أعقاب القيود التي أعلنت عنها بكين، أخيراً، بشأن صادرات المواد الخام الرئيسية.

رابطة صناعة أشباه الموصلات

وحذرت رابطة صناعة أشباه الموصلات، التي تمثل كبرى شركات الرقائق في البلاد، يوم الاثنين، من أن القيود العامة والغامضة والأحادية أحياناً تهدد تنافسية قطاع أشباه الموصلات الأمريكي.

وحثت الرابطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم فرض مزيد من القيود قبل أن تشارك في حوار مع رواد القطاع.

رقائق
رقائق

صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي

وبحسب بلومبرغ، تخطط إدارة بايدن للإعلان عن قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس جو بايدن قريباً أمراً تنفيذياً لتقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين، إذ سيحظر القرار الاستثمار في قطاعات تصنيع الرقائق والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي في الصين، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في عام 2024، بحسب بلومبرغ.

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