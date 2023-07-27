شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم

أوصى مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات بتاريخ 26 يوليو 2023، للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال للسهم، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وأكدت الشركة، في بيان لها على تداول، التزامها باستكمال ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%.