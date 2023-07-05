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بالتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية للثانوي فأعلى

شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس بمختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية ومالية وقانونية.
– وظائف تقنية وهندسية وفنية.
– وظائف مساندة وأخرى.

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فما فوق.

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي سياسة وتخطيط الموارد البشرية.
(HR Policy & Planning Specialist)

2- مساعد المخزون.
(Inventory Associate)

3- أخصائي أول ، البحرية.
(Senior Specialist, Marine)

4- أمين مستودع أول (3 وظائف).
(Senior Storekeeper)

5- مهندس بارجة أول.
(Senior Barge Engineer)

6- أخصائي حسابات مستحق الدفع.
(Senior Specialist, Account Payable)

7- أخصائي ، دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير.
(Specialist, General Ledger & Reporting)

 

8- منسق التدريب والتطوير.

 

(Training & Development Coordinator)

9- كهربائي أول (وظيفتان).
(Senior Electrician)

10- منسق التدريب على السلامة ثالث.
(Safety Training Coordinator III)

11- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)

 

12- مشرف صيانة (وظيفتان).

 

(Maintenance Supervisor)

13- منسق الشحن والاستلام.
(Shipping & Receiving Coordinator)

14- فلورمان.
(Floorman)

15- أخصائي الرواتب.
(Payroll Specialist)

16- منسق التدريب على السلامة.
(Safety Training Coordinator (STC))

17- مشغل الراديو (وظيفتان).
(Radio Operator)

18- مهندس الكهرباء والأجهزة.
(Engineer I, E&I)

19- أخصائي معلومات الموارد البشرية.
(Specialist I, HRIM)

20- محامي أول.
(Attorney I)

21- أخصائي الأصول الثابتة.
(Fixed Asset Specialist)

22- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)

23- مهندس ميكانيكي.
(Engineer II, Mechanical)

24- أخصائي تطوير الأعمال.
(Business Development Specialist)

25- مدير البنية التحتية.
(Infrastructure Manager)

للتقديم على وظائف أرامكو روان للحفر:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (أرامكو روان):

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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