شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

مجالات العمل:
– وظائف إدارية ومالية وقانونية.
– وظائف تقنية وهندسية وفنية.
– وظائف مساندة وأخرى.
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فما فوق.
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي سياسة وتخطيط الموارد البشرية.
(HR Policy & Planning Specialist)
2- مساعد المخزون.
(Inventory Associate)
3- أخصائي أول ، البحرية.
(Senior Specialist, Marine)
4- أمين مستودع أول (3 وظائف).
(Senior Storekeeper)
5- مهندس بارجة أول.
(Senior Barge Engineer)
6- أخصائي حسابات مستحق الدفع.
(Senior Specialist, Account Payable)
7- أخصائي ، دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير.
(Specialist, General Ledger & Reporting)
(Training & Development Coordinator)
9- كهربائي أول (وظيفتان).
(Senior Electrician)
10- منسق التدريب على السلامة ثالث.
(Safety Training Coordinator III)
11- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)
(Maintenance Supervisor)
13- منسق الشحن والاستلام.
(Shipping & Receiving Coordinator)
14- فلورمان.
(Floorman)
15- أخصائي الرواتب.
(Payroll Specialist)
16- منسق التدريب على السلامة.
(Safety Training Coordinator (STC))
17- مشغل الراديو (وظيفتان).
(Radio Operator)
18- مهندس الكهرباء والأجهزة.
(Engineer I, E&I)
19- أخصائي معلومات الموارد البشرية.
(Specialist I, HRIM)
20- محامي أول.
(Attorney I)
21- أخصائي الأصول الثابتة.
(Fixed Asset Specialist)
22- أخصائي المشتريات.
(Procurement Specialist)
23- مهندس ميكانيكي.
(Engineer II, Mechanical)
24- أخصائي تطوير الأعمال.
(Business Development Specialist)
25- مدير البنية التحتية.
(Infrastructure Manager)
للتقديم على وظائف أرامكو روان للحفر:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (أرامكو روان):
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