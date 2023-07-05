شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس بمختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: