شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (دبلوم فأعلى) في (الرياض، الخرج، ينبع، الدمام).
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
وأشارت المراعي إلى أن أماكن العمل: الرياض، الخرج، الدمام، ينبع، بينما المؤهلات: الدبلوم، البكالوريوس (تخصصات إدارية، هندسية، علوم اجتماعية)، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبر موقع شركة المراعي من اضغط هنا