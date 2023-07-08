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للعمل في ثلاث مدن

شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (دبلوم فأعلى) في (الرياض، الخرج، ينبع، الدمام).

تفاصيل الوظائف

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

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  • مسؤول موارد بشرية
  • مبرمج – مصمم UX / UI
  • مدير ضمان الجودة
  • مدير استقطاب المواهب
  • فني أنظمة حريق
  • مسؤول علاقات عامة أول
  • مشرف تخطيط التوريد
  • مدير المشروع
  • التطبيقات
  • مُحلل بيانات
  • مدير مبيعات المنطقة.

طريقة التقديم

وأشارت المراعي إلى أن أماكن العمل: الرياض، الخرج، الدمام، ينبع، بينما المؤهلات: الدبلوم، البكالوريوس (تخصصات إدارية، هندسية، علوم اجتماعية)، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبر موقع شركة المراعي من اضغط هنا

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