شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (دبلوم فأعلى) في (الرياض، الخرج، ينبع، الدمام).

تفاصيل الوظائف

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

مسؤول موارد بشرية

مبرمج – مصمم UX / UI

مدير ضمان الجودة

مدير استقطاب المواهب

فني أنظمة حريق

مسؤول علاقات عامة أول

مشرف تخطيط التوريد

مدير المشروع

التطبيقات

مُحلل بيانات

مدير مبيعات المنطقة.

طريقة التقديم

وأشارت المراعي إلى أن أماكن العمل: الرياض، الخرج، الدمام، ينبع، بينما المؤهلات: الدبلوم، البكالوريوس (تخصصات إدارية، هندسية، علوم اجتماعية)، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبر موقع شركة المراعي من اضغط هنا