شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق

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أعلنت شركة النهدي الطبية فتح التوظيف لوظائف الصيادلة في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– جميع مناطق المملكة.
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- خريجي كليات الصيدلة.
1- خلق فرص عمل للصيادلة حاملي رخصة الممارسة المهنية في مختلف أنحاء المملكة.
2- ضمان فرص عمل لخريجي كليات الصيدلة بعام 2023م في مختلف أنحاء المملكة.
3- تأهيل كل من سينضم لنا ببرامج تدريبية متخصصة مع وجود آليات للتطوير المستمر ليصب صيدلي ناجح في المستقبل.
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