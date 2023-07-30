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شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق Icon 9 مشاريع لتصريف سيول مكة بـ 271 مليون ريال Icon صفقة بـ 2.6 مليار دولار تعزز مكانة السعودية عالميًا في صناعة التعدين Icon أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس Icon الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء بالحرم المكي Icon أمازون تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة جوجل Icon تناول الحلوى يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10% Icon “ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م Icon الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية Icon

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شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة النهدي الطبية فتح التوظيف لوظائف الصيادلة في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مكان العمل:

– جميع مناطق المملكة.

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تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني

الشروط:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- خريجي كليات الصيدلة.

تفاصيل:

1- خلق فرص عمل للصيادلة حاملي رخصة الممارسة المهنية في مختلف أنحاء المملكة.
2- ضمان فرص عمل لخريجي كليات الصيدلة بعام 2023م في مختلف أنحاء المملكة.
3- تأهيل كل من سينضم لنا ببرامج تدريبية متخصصة مع وجود آليات للتطوير المستمر ليصب صيدلي ناجح في المستقبل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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