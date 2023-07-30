شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف في جميع المناطق

مكان العمل:

– جميع مناطق المملكة.

الشروط:

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- خريجي كليات الصيدلة.

تفاصيل:

1- خلق فرص عمل للصيادلة حاملي رخصة الممارسة المهنية في مختلف أنحاء المملكة.

2- ضمان فرص عمل لخريجي كليات الصيدلة بعام 2023م في مختلف أنحاء المملكة.

3- تأهيل كل من سينضم لنا ببرامج تدريبية متخصصة مع وجود آليات للتطوير المستمر ليصب صيدلي ناجح في المستقبل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا