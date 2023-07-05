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شركة تيك توك الأم تخطط للعمل في نشر الكتب

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
شركة تيك توك الأم تخطط للعمل في نشر الكتب
المواطن - فريق التحرير

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دخلت ByteDance، الشركة الأم والتي تقف وراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك مشروعاً جديداً حيث تخطط الشركة للعمل في نشر الكتب.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة الصينية أنشأت ذراع نشر جديد سري يسمى 8th Note Press يغازل المؤلفين الذين ينشرون أعمالهم بأنفسهم. وفي حين أن هذا قد يبدو مفاجئاً للوهلة الأولى، إلا أنه في الواقع يبدو وكأنه تطور طبيعي.

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وتستقبل علامة التجزئة #BookTok عدد مرات مشاهدة بالمليارات، مما أدى إلى أن يصبح المؤلفون مثل كولين هوفر أسماء مألوفة.

إيداع العلامة التجارية

ويلقي إيداع العلامة التجارية بعض الضوء المثير للاهتمام على ما يمكن أن ينطوي عليه المشروع الجديد. وفي قسم السلع والخدمات، تقول الشركة إنها تهدف إلى نشر “كتب إلكترونية خيالية قابلة للتنزيل حول مجموعة متنوعة من الموضوعات”.

ويقال أيضاً إن المشروع يهدف إلى إنشاء متجر طلبات عبر الإنترنت لكل من النسخ المادية والرقمية، بالإضافة إلى شبكة اجتماعية أكثر واقعية تتجاوز #BookTok. وتبحث الشركة عن المزيد من الكتب الرومانسية أو الخيالية المفيدة، لذلك إذا كنت تبحث عن المزيد من المأكولات المثيرة، فمن الأفضل أن تبحث في مكان آخر، بحسب موقع سلاش غير.

صناعة النشر

وتتمتع تيك توك بتأثير كبير بشكل مدهش على صناعة النشر بفضل مدى الوصول الذي توفره. وفي حين أن إنشاء 8th Note Press أمر منطقي في هذا الصدد، فإن الافتقار إلى المعلومات الملموسة والمدفوعات المنخفضة المزعومة تجاه الموقعين المحتملين كان مدعاة للقلق.

وعندما تحدثت إلى نيويورك تايمز، قالت المؤلفة تريسيا أومالي إن 8th Note Press طلبت منها دفعة مقدمة قدرها 3500 دولار لكل كتاب من الكتابين اللذين عرضت نشرهما. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو معقولاً، إلا أن العديد من السلف المقدمة لأول مرة تتراوح بين 5000 دولار و 20000 دولار. وعلى هذا النحو، ستكون 8th Note Press أقل من معيار الصناعة، بافتراض أن الأرقام دقيقة.

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