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مقابل صافي أرباح بلغت قيمتها 8.1 مليارات يوان 2020

شركة صينية تخسر 81 مليار دولار في عامين

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
شركة صينية تخسر 81 مليار دولار في عامين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل محلية أن مجموعة العقارات الصينية المتعثرة إيفرجراند نشرت اليوم الاثنين، نتائج تأخرت لمدة طويلة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مسجلة خسائر فادحة وتراجعات حادة في الإيرادات.

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خسائر فادحة وتراجعات حادة

وفي التفاصيل، سجلت المجموعة العقارية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم صافي خسائر بلغت قيمتها 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار) لعام 2021 و105.9 مليارات يوان (14.76 مليار دولار) لعام 2022.

يأتي ذلك مقابل صافي أرباح بلغت قيمتها 8.1 مليارات يوان في 2020.

 تخلف عن سداد الديون

وكان قطاع العقارات في الصين قد شهد سلسلة من حوادث التخلف عن سداد الديون من جانب شركات للتطوير العقاري تعاني من ضغوط مالية في الأعوام القليلة الماضية.

وتقع مجموعة إيفرجراند الصينية في قلب الأزمة منذ منتصف 2021.

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