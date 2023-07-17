شركة صينية تخسر 81 مليار دولار في عامين

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
كشفت وسائل محلية أن مجموعة العقارات الصينية المتعثرة إيفرجراند نشرت اليوم الاثنين، نتائج تأخرت لمدة طويلة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مسجلة خسائر فادحة وتراجعات حادة في الإيرادات.
وفي التفاصيل، سجلت المجموعة العقارية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم صافي خسائر بلغت قيمتها 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار) لعام 2021 و105.9 مليارات يوان (14.76 مليار دولار) لعام 2022.
يأتي ذلك مقابل صافي أرباح بلغت قيمتها 8.1 مليارات يوان في 2020.
وكان قطاع العقارات في الصين قد شهد سلسلة من حوادث التخلف عن سداد الديون من جانب شركات للتطوير العقاري تعاني من ضغوط مالية في الأعوام القليلة الماضية.
وتقع مجموعة إيفرجراند الصينية في قلب الأزمة منذ منتصف 2021.