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بعد تمكين أكثر من 116 ألف مستفيد منذ 2018

شركة ضمانات تستكمل مسيرة الصندوق العقاري لتملك المواطنين المسكن الملائم

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
شركة ضمانات تستكمل مسيرة الصندوق العقاري لتملك المواطنين المسكن الملائم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقاري، أن موافقة البنك المركزي اليوم على منح الرخصة التشغيلية للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” المملوكة لصندوق التنمية العقارية، تأتي لتكمل مسيرة البرنامج في تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم.

وأضاف الصندوق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن ذلك يأتي استكمالًا لبرنامج ضمانات التمويل العقاري الذي انطلق في عام 2018 وساهم في تمكين أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك المسكن.

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مبادرة الضمان الإسكاني

وكان البنك المركزي السعودي “ساما” أعلن الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”.

وتأتي هذه المبادرة؛ إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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