شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

5- أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.

(Senior PMO Specialist)

6- مساعد مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

(Assistant Manager-IT Audit)

7- مدير ثقافة ومشاركة الموظفين.

(Employee Engagement & Culture Manager)

8- أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات.

(Presales Principal-IT Infrastructure)

9- استشاري أول الابتكار.

(Innovation Senior Consultant)

10- مستشار تقني مساعد.

(Associate Technical Consultant)

مزايا العمل في شركة علم: (المصدر)

– رواتب شهرية تنافسية.

– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.

– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.

– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.

– العلاوة الاجتماعية الشهرية.

– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.

– دعم تعليم الأطفال.

– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.

– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية).

– برامج الخصومات للموظفين.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة علم، عبر موقعها الرسمي:

طريقة التقديم:

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