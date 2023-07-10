شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (علم) من خلال موقعها الرسمي (بوابة الوظائف) عن وظائف شاغرة لحاملي درجة البكالوريوس في مجالات متعددة (رجال / نساء) – حسب التفاصيل أدناه:
1- مستشار التحول الرقمي.
(Consultant-Digital Transformation)
2- أخصائي تطوير الأعمال.
(Principal Business Development)
3- مدير أول التميز في الأعمال.
(Senior Manager-Business Excellence)
4- عالم البيانات (تحليلات البيانات).
(Data Scientist Principal-Data Analytics)
5- أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.
(Senior PMO Specialist)
6- مساعد مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
(Assistant Manager-IT Audit)
7- مدير ثقافة ومشاركة الموظفين.
(Employee Engagement & Culture Manager)
8- أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات.
(Presales Principal-IT Infrastructure)
9- استشاري أول الابتكار.
(Innovation Senior Consultant)
10- مستشار تقني مساعد.
(Associate Technical Consultant)
مزايا العمل في شركة علم: (المصدر)
– رواتب شهرية تنافسية.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.
– دعم تعليم الأطفال.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية).
– برامج الخصومات للموظفين.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة علم، عبر موقعها الرسمي: