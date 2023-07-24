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شركة علم تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
شركة علم تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للتقديم على وظائفها في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تطوير الأعمال.
2- عالم بيانات أول.
3- أخصائي اتفاقية مستوى الخدمة.
4- مستشار أول – SAP FICO.
5- مساعد مدير التخطيط المالي والتقارير.
6- استشاري أول – الابتكار.
7- استشاري أول – جافا.
8- مدير أول – التميز في الأعمال.
9- استشاري  أول – إدارة المنتجات.
10- استشاري التخطيط والاستراتيجية.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– علم البيانات.
– تعلم الآلة.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– تقنية المعلومات.
– المالية.
– المحاسبة.
– التسويق.
– العلاقات العامة.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات.
– الإدارة العامة.
– أو ما يعادلها.

مزايا العمل في شركة علم (المصدر):

– رواتب شهرية تنافسية.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– دعم تعليم الأطفال.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية)
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.
– برامج الخصومات للموظفين.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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