شركة علم تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت شركة علم فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للتقديم على وظائفها في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تطوير الأعمال.

2- عالم بيانات أول.

3- أخصائي اتفاقية مستوى الخدمة.

4- مستشار أول – SAP FICO.

5- مساعد مدير التخطيط المالي والتقارير.

6- استشاري أول – الابتكار.

7- استشاري أول – جافا.

8- مدير أول – التميز في الأعمال.

9- استشاري أول – إدارة المنتجات.

10- استشاري التخطيط والاستراتيجية.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– علوم الحاسب.

– علم البيانات.

– تعلم الآلة.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– تقنية المعلومات.

– المالية.

– المحاسبة.

– التسويق.

– العلاقات العامة.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة الصناعية.

– نظم المعلومات.

– الإدارة العامة.

– أو ما يعادلها.

مزايا العمل في شركة علم (المصدر):

– رواتب شهرية تنافسية.

– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.

– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.

– دعم تعليم الأطفال.

– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.

– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.

– العلاوة الاجتماعية الشهرية.

– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية)

– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.

– برامج الخصومات للموظفين.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا