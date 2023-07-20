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منها أن يكون مسجلًا في توطين

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
شروط الاستفادة من حافز الاستدامة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.

حافز الاستدامة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: أنا مكمل 19 شهر بشركة لكن كل ما أسجل في توطين يبلغني إنه شركة غير مسجلة مع إنه البعض نزلت لهم.

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بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، مع السائل وطلب منه تزويده بصورة للرسالة التي تظهر له، ثم وضح له شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.

برنامج توطين

وقال: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلًا في قائمة أفراد برنامج توطين.

 

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