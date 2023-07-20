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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: أنا مكمل 19 شهر بشركة لكن كل ما أسجل في توطين يبلغني إنه شركة غير مسجلة مع إنه البعض نزلت لهم.
بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، مع السائل وطلب منه تزويده بصورة للرسالة التي تظهر له، ثم وضح له شروط الاستفادة من حافز الاستدامة.
وقال: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلًا في قائمة أفراد برنامج توطين.