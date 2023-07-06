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يجب إثبات الاستقلالية

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

الفرد المستقل

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار بشأن هذا الأمر.

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وأضافت أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • إنشاء حساب جديد.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • التأكيد على البيانات المدخلة.
  • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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