شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.
جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار بشأن هذا الأمر.
وأضافت أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: