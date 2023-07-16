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إلى جانب عروض الفنون الشعبية

شعر وأوبريت غنائي ضمن فعاليات قرية المسقي بصيف عسير

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
شعر وأوبريت غنائي ضمن فعاليات قرية المسقي بصيف عسير
المواطن - واس

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انطلقت اليوم في مركز الشعف – 35 كلم جنوب مدينة أبها – فعاليات وبرامج “قرية المسقي التراثية” ضمن برامج موسم صيف عسير 2023م، تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

حفل خطابي وأوبريت غنائي

وشملت الفعاليات حفلًا خطابيًّا وقصائدَ شعرية وأوبريت غنائي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية، التي تحاكي الموروث التراثي للمنطقة، والفن التشكيلي، والحرفيين والأسر المنتجة.

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موسم صيف عسير 2023

وتستمر فعاليات وبرامج القرية طيلة موسم صيف عسير 2023م، حيث تُعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، وتضمُّ مواقع لمبانٍ أثرية قديمة ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديمًا، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري يربط الحاضر بالماضي.

انطلاق فعاليات "قرية المسقي التراثية" ضمن برامج صيف عسير انطلاق فعاليات "قرية المسقي التراثية" ضمن برامج صيف عسير

 

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