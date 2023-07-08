شقيق ضحية حادث مرور حائل: يعزينا أنه كان خدومًا ومحبًا لعمله

روى عزام الإيداء شقيق سند الإيداء الذي توفي بسبب حادث مرور مروع في منطقة حائل، تفاصيل تلقيه هذا النبأ، مؤكدًا أن أخاه كان رجلًا خدومًا ومحبًا ويتعامل مع الجميع بكل أمانة.

حب عزام الإيداء

وقال حمدان لقناة “الإخبارية” إن الموقف كان صعبًا، لكن الحمد لله على كل حال، وأمر الله نافذ، مضيفًا “يعزينا في الأمر أن سند كان رجلًا خدومًا وحب الناس له وتعامله مع الجميع بكل أمانة وتأدية عمله بشرف وإتقان”.

وأضاف أن الشيء الجميل في الأمر بعد وفاة شقيقه، هو الاتصالات من الناس التي توضح مدى الحب الكبير لشقيقه، مؤكدًا أنه حمد الله على ذلك، وعلى تصوير الحادث بأنه عرضي وليس متعمدًا.

سائق متهور

وكان مرور منطقة حائل أعلن في وقت سابق، القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدامه بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ووثق الحادث كاميرا “داش كام” مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، حيث وقع الحادث بين سيارة بيضاء مسرعة ومركبة أخرى فوق أحد الجسور في قرية عقدة في منطقة حائل.

ياستار ….ياستار ….ياستار نجا صاحب الداش كام باعجوبة من هذا المتهور الذي تسبب في حادث لاحقا نتج عن تهوره ازهاق روح بريئة، توفي صاحب سيارة الفورد #سند_جلال_الايداء الذي نسأل الله ان يغفر له وجعل ما اصابه رفعة له في جنات النعيم، وان يلهم اهله الصبر والثبات ان تعجب وتسأل لماذا… pic.twitter.com/JK0PDUitF2 — فهد بن محمد بن سليمان (ابو مشاري) (@Fahad_Al_Nemer) July 6, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق الحادث، ويظهر الفيديو المتداول السيارة البيضاء وهي تسير بسرعة جنونية فتصطدم من الخلف بسيارة أخرى، ما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل قائدها.

وأظهر المقطع لحظة اشتعال السيارة وصعود الدخان الكثيف من السيارة، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدة وإنقاذ قائدها، إلا أنه تبين لاحقًا أنه توفي داخل المركبة.