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كان عرضيًا وليس متعمدًا

شقيق ضحية حادث مرور حائل: يعزينا أنه كان خدومًا ومحبًا لعمله

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
شقيق ضحية حادث مرور حائل: يعزينا أنه كان خدومًا ومحبًا لعمله
المواطن - فريق التحرير

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روى عزام الإيداء شقيق سند الإيداء الذي توفي بسبب حادث مرور مروع في منطقة حائل، تفاصيل تلقيه هذا النبأ، مؤكدًا أن أخاه كان رجلًا خدومًا ومحبًا ويتعامل مع الجميع بكل أمانة.

حب عزام الإيداء

وقال حمدان لقناة “الإخبارية” إن الموقف كان صعبًا، لكن الحمد لله على كل حال، وأمر الله نافذ، مضيفًا “يعزينا في الأمر أن سند كان رجلًا خدومًا وحب الناس له وتعامله مع الجميع بكل أمانة وتأدية عمله بشرف وإتقان”.

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وأضاف أن الشيء الجميل في الأمر بعد وفاة شقيقه، هو الاتصالات من الناس التي توضح مدى الحب الكبير لشقيقه، مؤكدًا أنه حمد الله على ذلك، وعلى تصوير الحادث بأنه عرضي وليس متعمدًا.

سائق متهور

وكان مرور منطقة حائل أعلن في وقت سابق، القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدامه بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

سند الإيداء

ووثق الحادث كاميرا “داش كام” مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، حيث وقع الحادث بين سيارة بيضاء مسرعة ومركبة أخرى فوق أحد الجسور في قرية عقدة في منطقة حائل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق الحادث، ويظهر الفيديو المتداول السيارة البيضاء وهي تسير بسرعة جنونية فتصطدم من الخلف بسيارة أخرى، ما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل قائدها.

وأظهر المقطع لحظة اشتعال السيارة وصعود الدخان الكثيف من السيارة، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدة وإنقاذ قائدها، إلا أنه تبين لاحقًا أنه توفي داخل المركبة.

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