شكاوى من ارتفاع نسبة الحوادث بمحيط مسجد العنبرية بالمدينة المنورة

شكا عدد من المواطنين وأهالي المدينة المنورة من ارتفاع نسبة الحوادث المرورية بمحيط مسجد العنبرية بالمدينة المنورة؛ بسبب الماء، مناشدين المرور السعودي وأمانة منطقة المدينة المنورة بالتدخل لحل الأزمة وحماية أرواح المواطنين.

تفاعل واسع

بدورها، رصدت صحيفة “المواطن“ تفاعلًا واسعًا من قبل المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال الإعلامي خالد الشاماني مرفقًا تغريدته بصور لحادث تصادم: هذا الانقلاب الذي حدث اليوم للمركبة الصغيرة وعده انقلابات سابقة حصلت بنفس الموقع عند دخولك وخروجك من المواقف الغربية، يقال إن سببها الماء اللي عند مسجد العنبرية بالمدينة المنورة، ثم أشار إلى كلٍّ من المرور السعودي وأمانة منطقة المدينة المنورة.

في السياق ذاته، أردف سلطان الغريبة قائلًا: المنعطف قبل الإمارة، ويكون يسارك المسجد التركي، إذ فيه ماء يسحلق صار لي وقت المطر وربك ستر.

الأرصفة أم طريقة الري!

من جانبه، رأى أبو يوسف أن السبب في ارتفاع نسبة الحوادث والتصادم المرورية، الرخام حيث قال: أخوي خالد السبب الرئيسي هو اللي حاطينه رخام مكان الأسفلت.

بدوره، علق بكران: أن المياه مع الأسفلت عادي، لكن المياه مع الأرضية الجديدة تسبب مشاكل مع الأرضية والأرضيات الجديدة زلقة، وهذه هي الحقيقة أتمنى دراسة كل ما هو جديد من جميع النواحي قبل البدء فيه.

على صعيد متصل، أشار ريان البشير إلى أن السرعة العالية أيضًا سبب للحوادث لا يمكن أن ننكرها، موضحًا أن المرور محددة سرعة للخط.

بدوره، استطرد طلال مرجعًا الأمر إلى إهمال بعض مؤسسات الصيانة، حيث قال: إهمال من مؤسسات ري الشوارع وعدم صيانة الري بشكل دوري، أرى دائمًا تهريب المياه في الطرق، وما ذكرت من موقع لا يوجد رصيف يفصل الماء عن الطرق.

من جانبها، أضافت هدى: ما أتوقع فقط مياه مع تراب أكيد، بجوار منزلي تُبنى مدرسة عالمية، وبيوم كدا جاء تراب على الطريق أثناء العمل كانت في حوسة عندهم لساعات فقط، ووقتها كل شوي أسمع صوت السيارات كأنه تفحيط فـ توقعت بسبب هذا الشيء. أكيد الأرضية فيها شيء بالإضافة للمياه.

بدوره، علق الحربي: السبب الرئيسي هو الماء المتسرب من سقيا الأشجار وسبق أن وضحت للأمانة بهذا المكان أن السقيا للمزروعات بدائية وتسرب المياه على الطريق يوميًّا أثناء الري للمزروعات يسبب تلف الشارع والأرصفة ويسحب معه طين المزروعات للطريق، ويسبب تشوه بصري، ولكن لا حياة لمن تنادي.