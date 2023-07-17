شهر محرم الأشد حرارة لهذه السنة

أكد الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن شهر محرم لهذه السنة هو الشهر الأشد حرارة.

سبب تسميته

وقال الزعاق، خلال فقرته على قناة العربية: إن محرم هو أول شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها، وسمي محرم لحرمته وقداسته عند العرب، وهو الذي يصل فيه الحجيج لأهاليهم ولهذا حرم العرب القتال قبل الحج وبعده بشهر.

الشهر الأحر

وتابع: محرم لهذه السنة هو الشهر الأحر لأنه يحتوي بين دفتيه على الجوزة والمرزم والكليبين، وهذه هي جمرة القيظ، وفيه تغور المياه في الآبار وترتفع الرطوبة على السواحل.