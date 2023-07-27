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توقعات بتسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة

شهر يوليو الجاري الأكثر سخونة على الإطلاق

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
شهر يوليو الجاري الأكثر سخونة على الإطلاق
المواطن - واس

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أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوربي، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الجاري كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وأن الشهر في طريقه أن يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع درجات الحرارة، وقد ارتبطت درجات الحرارة خلاله بموجات حر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، والتي كان لها تأثيرات كبيرة على صحة الناس والبيئة والاقتصاد، إضافة إلى حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان .

المتوسط العالمي للحرارة

وأشارت إلى أنه في السادس من يوليو الجاري تجاوز المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي الرقم القياسي المسجل في أغسطس من عام 2016، مما جعله اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق، وكانت الأسابيع الثلاثة الأولى الأكثر سخونة، حيث تجاوزت درجة الحرارة العالمية عتبة 1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل عصر الصناعة خلال الأسبوع الأول والثالث من يوليو، وأن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر منذ مايو الماضي أعلى بكثير من القيم التي سجلت سابقًا في هذا الوقت من العام.

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وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن الطقس القاسي الذي أثر على الملايين من الأشخاص في يوليو، هو للأسف الواقع القاسي لتغير المناخ ونذير للمستقبل، وإن الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وتوقعت المنظمة أن هناك احتمالية بنسبة 98% أن تكون واحدة من السنوات الخمس القادمة هي الأكثر سخونة .

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