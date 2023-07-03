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تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة بالمنطقة

صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان
المواطن - فريق التحرير

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توفي 3 أشخاص في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، جراء إصابتهم بـ صاعقة رعدية شديدة، وذلك مع الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة، وشملت أغلب المحافظات والمرتفعات الجبلية.

ووثقت “العربية” لقطات لحظة نقل المتوفيين الـ 3 إلى المستشفى وسط حزن شديد من أهالي المنطقة.

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أمطار غزيرة بجازان

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرار أمطار جازان حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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