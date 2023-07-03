صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان

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توفي 3 أشخاص في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، جراء إصابتهم بـ صاعقة رعدية شديدة، وذلك مع الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة، وشملت أغلب المحافظات والمرتفعات الجبلية.
ووثقت “العربية” لقطات لحظة نقل المتوفيين الـ 3 إلى المستشفى وسط حزن شديد من أهالي المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرار أمطار جازان حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وفاة 3 أشخاص جرّاء صاعقة رعدية بمحافظة #أحد_المسارحة في #جازان pic.twitter.com/Rhb17mFzzi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 3, 2023