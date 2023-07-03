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صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة ضرب صاعقة رعدية مسجد في جازان، إذ تسببت قوتها في إحراق المصابيح والمكيفات بالمسجد.

صاعقة قوية

وبين مقطع الفيديو الذي نشره وليد سليمان الحقيل، المهتم بأخبار الطقس، مشاهد مصورة توثق قوة الصاعقة الرعدية، فضلًا عن الخسائر التي سببتها بالمسجد.

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طقس جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرار الأمطار حتى المساء.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.

 

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