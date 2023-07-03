اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال 50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل برنت ينخفض 76 سنتًا ويسجل 74.65 دولار للبرميل القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية سيف راعيًا لنادي الاتحاد لـ3 سنوات صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان اليمين المتطرف يقود الحرب الأهلية العنصرية في فرنسا رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون النصر يصل إلى البرتغال
وثق مقطع فيديو لحظة ضرب صاعقة رعدية مسجد في جازان، إذ تسببت قوتها في إحراق المصابيح والمكيفات بالمسجد.
وبين مقطع الفيديو الذي نشره وليد سليمان الحقيل، المهتم بأخبار الطقس، مشاهد مصورة توثق قوة الصاعقة الرعدية، فضلًا عن الخسائر التي سببتها بالمسجد.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرار الأمطار حتى المساء.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.
في جازان من قوة الصاعقة في المسجد اشتغلت المكيفات و النور ولع وانفجر pic.twitter.com/sDphlvauJN
— وليد سليمان الحقيل (@walmoon) July 3, 2023