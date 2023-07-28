صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا

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أبانت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها، وذلك تحذيرًا من التعرض لغارات جوية روسية.
وفي وقت سابق من نهار يوم الجمعة، تم إعلان الإنذار في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف.
وسمع دوي صافرات الإنذار في كييف مساء اليوم، وبعد ذلك، سمعت صافرات الإنذار في مناطق تشيركاسي، وتشيرنيجيف، ولفوف، وجيتومير، وكييف وفولين.
وبعد ذلك بوقت قصير شمل دوي الصافرات جميع المناطق الأخرى في أوكرانيا.