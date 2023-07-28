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بما في ذلك كييف وضواحيها

صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أبانت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها، وذلك تحذيرًا من التعرض لغارات جوية روسية.

صافرات الإنذار

وفي وقت سابق من نهار يوم الجمعة، تم إعلان الإنذار في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف.

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وسمع دوي صافرات الإنذار في كييف مساء اليوم، وبعد ذلك، سمعت صافرات الإنذار في مناطق تشيركاسي، وتشيرنيجيف، ولفوف، وجيتومير، وكييف وفولين.

وبعد ذلك بوقت قصير شمل دوي الصافرات جميع المناطق الأخرى في أوكرانيا.

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