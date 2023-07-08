صالح الشهري والحمدان يبدعان في ودية الهلال ولاندسكرون

قدم اللاعبان صالح الشهري وعبدالله الحمدان أداءً مميزًا من الناحية الهجومية في ودية فريق لاندسكرون النمساوي حيث نجحا في تسجيل 3 أهداف حتى الآن لأزرق الرياض في المباراة.

وعلى الرغم من انتقاد جماهير الهلال للثنائي في الموسم الماضي، لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جدد فيهما الثقة في المباراة حيث سجل الشهري الهدف الأول لـ الهلال وسجل عبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث.

المباريات المتبقية لـ الهلال

وبعد مباراة لاندسكرون النمساوي، سيواجه أزرق الرياض فريق جوريكا البلغاري يوم 10 يوليو، ثم يواجه فريق ولفسبرجر النمساوي يوم 14 يوليو، ثم يواجه فريق دينامو كييف الأوكراني يوم 19 يوليو، ثم يواجه الكويت الكويتي يوم 23 يوليو.

وكانت الجماهير الزرقاء طالبت برحيل كل من صالح الشهري والحمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية مع الاستغناء عن خدمات المهاجم المالي موسى ماريجا والتعاقد مع صفقات قوية.

ونجح الهلال حتى الآن في ضم البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويلعب صالح الشهري مع أزرق الرياض منذ عام 2020 قادمًا من نادي الرائد.