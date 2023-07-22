صالح العمري اتحادي رسميًا

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع أبها، صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يضم صالح العمري

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “دامك تبيني فأنت يا عمري شوقي”، ونشر فيديو؛ ظهر فيه لاعبه الجديد صالح العمري بقميص العميد رقم 77، وقال فيه: “الأمور طيبة.. أنا اتحادي”.

وأكدت تقارير أن إدارة أبها اتفقت على إبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد، عن طريق بيع المدة المتبقية في عقد العمري مقابل 8 مليون ريال على دفعتين، وضم محمد العوفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

أبرز أرقام العمري مع أبها

ويُعد صالح العمري صاحب الـ29 عامًا، من أبرز اللاعبين السعوديين آخر 3 مواسم، حيث إنه أكثر المحليين صناعة للأهداف في الدوري بـ20 تمريرة حاسمة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المحققة برصيد 34 فرصة.

وتصدر العمري قائمة أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص المحققة في الدوري موسم 2020\ 2021 برصيد 14 فرصة، وموسم 2022\ 2023 برصيد 13 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

وتألق صالح العمري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في موسم 2022\ 2023، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.