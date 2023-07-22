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قادمًا من صفوف أبها

صالح العمري اتحادي رسميًا

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
صالح العمري اتحادي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع أبها، صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يضم صالح العمري

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “دامك تبيني فأنت يا عمري شوقي”، ونشر فيديو؛ ظهر فيه لاعبه الجديد صالح العمري بقميص العميد رقم 77، وقال فيه: “الأمور طيبة.. أنا اتحادي”.

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صالح العمري مع الاتحاد
العمري بقميص الاتحاد

وأكدت تقارير أن إدارة أبها اتفقت على إبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد، عن طريق بيع المدة المتبقية في عقد العمري مقابل 8 مليون ريال على دفعتين، وضم محمد العوفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صالح العمري مع الاتحاد
العمري بقميص الاتحاد

أبرز أرقام العمري مع أبها

ويُعد صالح العمري صاحب الـ29 عامًا، من أبرز اللاعبين السعوديين آخر 3 مواسم، حيث إنه أكثر المحليين صناعة للأهداف في الدوري بـ20 تمريرة حاسمة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المحققة برصيد 34 فرصة.

وتصدر العمري قائمة أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص المحققة في الدوري موسم 2020\ 2021 برصيد 14 فرصة، وموسم 2022\ 2023 برصيد 13 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

صالح العمري
العمري

وتألق صالح العمري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في موسم 2022\ 2023، حيث شارك في 29 مباراة ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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