صالح العمري: تفاجأت بمطالب أبها المُبالغ فيها لرحيلي

كشف نجم نادي أبها، صالح العمري، عن كواليس فشل انتقاله إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف.

صالح العمري يوضح الأمور

وقال صالح العمري : “على قد المحبة يكون العتب.. وماكنت ولا راح أكون في يوم مصدر لأي مشكلة أو نقطة سلبيه داخل الفريق ومن اليوم ورايح الاحترام للجهاز الفني واللاعبين ومحبين أبها فقط وبإذن الله يكون موسم جميل”.

وأضاف العمري في بيان له على “تويتر” : “عشان أوضح موقفي ويكون كل شيء واضح قدام الجميع، وما تمنيت أوصل لهذه المرحلة، كان تعاملي مع أبها ومنسوبيه تعامل إخوان قبل أن أكون لاعب، وأشكرهم على كل اللي قدموه لي، وكانوا السبب في كل شيء أنا وصلت له بعد الله، لكن الحياة دروس، ونتعلم منها”.

وتابع صالح العمري: “في البداية وقت تجديد عقدي كان فيه مفاوضات وكان في عروض من أندية ثانية، وفضلت البقاء في أبها لأسباب كثيرة، والحمدلله توفقت في قراري، وأثناء المفاوضات قدمت تنازلات وطلبوا مني أخفض المبلغ”.

وأضاف صالح العمري: “وقلت لهم أبشروا، أنا ولدكم، وما بنختلف، والرئيس بلسانه ذكر أن لو جاك عرض وتبغى تطلع ما راح نوقف في طريقك أبدًا ومن مبدأ التعامل وحسن النية أخذت بالكلام، ووقعت وجددت بنفس راضية الحمدلله”.

رغبة العمري بالرحيل

وأردف صالح العمري: “الموسم الماضي جاء عرض وتكلمت مع المدرب والإدارة، واتفقنا إني أطلع في اللحظة الأخيرة تغير كل شيء من ناحية المدرب، وتعاملت بكل احترافية مع الموقف مع أن رغبتي كانت الخروج وضحيت بأشياء كثيرة عشان ما أكون سبب في مشاكل مع النادي أو مع زملائي اللاعبين، وهذا اللي تعلمته وتربيت عليه ومستمر فيه إلى الآن”.

وواصل: “قبل نهاية الموسم، كان في تواصل مع الإدارة وأبديت لهم رغبتي بالخروج، خاصة أنه باقي سنة في عقدي ويكون فيه عائد مادي للنادي يستفيدون منه، وأستفيد أنا وأعيش مرحلة جديدة في مشواري الكروي، كان الرد إيجابي بالموافقة، وما فيه مانع عندهم في حال وصل عرض”.

واستكمل: “وصل للنادي أكثر من عرض وكلها كانت جيدة، وتوازي المدة المتبقية من عقدي ومعقولة، لكن تفاجأت بالمطالب العالية والمبالغ فيها اللي يطلبونها، وللأسف كان كل شخص يرميني على الثاني، وتوقعت تكون الأمور أسهل وأبسط ويكون فيه رد للوفاء ويكون في احترام للكلمة، لكن للأسف حصل العكس”.

واختتم صالح العمري بيانه قائلًا: “اليوم أنا متواجد في معسكر الفريق، وراح أكون مخلص إلى آخر يوم في عقدي، لأن هذا مصدر رزقي وزملائي ومدربي لهم كل الاحترام، حبيت أوضح كل هذه الأمور عشان الجميع يكون في الصورة، والله يكتب اللي فيه الخير”.