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قال: إن التعامل مع تويتر أصبح صعباً في الوقت الحاضر

صحفي إيطالي يهاجم ماسك بسبب قيود تويتر الجديدة

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
صحفي إيطالي يهاجم ماسك بسبب قيود تويتر الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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هاجم الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، مالك موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إيلون ماسك بسبب قراراته الأخيرة والقيود الذي فرضها على المستخدمين وحدت من قدرتهم على قراءة ونشر التغريدات.

وندد رومانو بهذه القرارات، ليعلق عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “أصبح التواجد على تويتر نوعًا من الألعاب الصعبة في الوقت الحاضر”.

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قيود تويتر الجديدة

وخلال الساعات الماضية، لم يتمكن الآلاف من مستخدمي موقع “تويتر” في العديد من البلدان من استخدام الموقع أو الدخول إليه ومتابعة التغريدات.

وأعلن مالك تويتر إيلون ماسك عبر تغريدة له بحسابه الرسمي أن الموقع قد طبق نظاماً من أجل مشاهدة المحتوى والتغريدات بعد مشكلة .

قرارات مالك تويتر

وقال ماسك، إن الحسابات حاملة علامة التوثيق الزرقاء مسموح لها بقراءة 6000 منشور في اليوم.

في حين أن الحسابات غير الموثقة سيقتصر منشوراتها على 600 تغريدة فقط، بينما الحسابات الجديدة غير الموثقة فسيسمح لها بقراءة 300 منشور.

 

 

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