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أول نيزك يقوم بهذه الرحلة ذهابًا وإيابًا

صخرة سوداء تغادر الأرض ثم تعود إليها

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
صخرة سوداء تغادر الأرض ثم تعود إليها
المواطن - فريق التحرير

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يسعى علماء للتأكيد على أن صخرة سوداء اكتشفت في المغرب عام 2018 غادرت سحب الأرض للفضاء الخارجي، لتعود إليها كطفل ضال، وفقًا لروسيا اليوم.

أول نيزك

وهذه الصخرة- التي يطلق عليها رسميًّا اسم شمال غرب إفريقيا (NWA) 13188- ستكون أول نيزك يقوم بهذه الرحلة ذهابًا وإيابًا.

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ويلمح مظهر NWA 13188 الفقاعي وملمس البلورات والتركيب الكيميائي الدقيق بقوة إلى نوع الصخور التي تتكون من المعادن المنصهرة التي تنتجها البراكين بالقرب من ألواح المحيط الغارقة بالأرض. ووفقًا لما ذكره جيروم جاتشيكا، عالم الجيوفيزياء من المركز الوطني الفرنسي، فإن الصخرة مرت برحلة شهدت أنها قضت وقتًا طويلًا في المدار.

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