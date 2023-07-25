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شعر فجأة بألم حاد في صدره وصعوبة بالتنفس

صرخة إعجاب تمزق رئة شاب صيني وتفقده الوعي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
صرخة إعجاب تمزق رئة شاب صيني وتفقده الوعي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية أن شابًا صينيًا يبلغ من العمر 19 عاماً تعرض لثقب بالرئة بسبب شدة صراخه إعجاباً بفرقته الموسيقية المفضلة.

استرواح الصدر

وفي التفاصيل، أصيب الشاب بحالة تعرف عالميا باسم “استرواح الصدر”، ويحدث عندما يتسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر.

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ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الشاب كان يصرخ بحماس خلال أداء الفرقة عندما شعر فجأة بألم حاد في صدره وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس ثم أغمي عليه.

ونقل الشاب إلى المستشفى، حيث خلص الأطباء في الصين إلى أنه أصيب بتمزق في إحدى رئتيه.

وتمكن الأطباء من إزالة الهواء الزائد وتخفيف الضغط على رئته المصابة.

 

 

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