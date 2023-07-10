صفقة برناردو سيلفا والهلال تُعطل انتقال رياض محرز لـ الأهلي !

كشفت تقارير صحفية أن اهتمام نادي الهلال بضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سيعطل صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية أن مانشستر سيتي قرر إيقاف انتقال محرز إلى الأهلي، لمعرفة مصيره في حال انتقل سيلفا إلى الهلال بعد الرجوع للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

الهلال وبرناردو سيلفا يوقفان رحيل رياض محرز لـ الأهلي

ولا يرغب مانشستر سيتي في فقد سيلفا ومحرز في وقت واحد، حيث سيحدد جوارديولا مصير محرز مع بطل أوروبا، في حال أتم برناردو سيلفا انتقاله إلى الهلال.

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب محرز صاحب الـ32 عامًا من الانضمام إلى الأهلي هذا الصيف، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق مع الإدارة على كافة شروطه الشخصية.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب حسم صفقة محرز عبر موقع “تويتر”، واستعرضوا أبرز أرقامه ومشواره مع مانشستر سيتي، وأشادوا بمستواه، وتمنوا أن ينضم إلى الأهلي؛ ويُساهم في تتويجه بالبطولات.