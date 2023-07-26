صفقة تبادلية تُقرب حسان تمبكتي من الاتحاد

تُصر إدارة نادي الاتحاد، على التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسان تمبكتي، لتدعيم صفوف العميد في الموسم الرياضي الجديد.

عرض الاتحاد لضم حسان تمبكتي

وتعمل الإدارة الاتحادية على ضم حسان تمبكتي في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الشباب متمسك باستمراره، ما دفعها لتقديم عرض جديد بعقد صفقة تبادلية، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وتخطط إدارة الاتحاد بانتقال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن العبود والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الشباب مقابل الموافقة على بيع عقد حسان تمبكتي.

ويرغب المدرب البرتغالي نونو سانتو في استمرار حمدالله حتى نهاية الموسم الحالي، ومنحه فرصة المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ولكن في حالة نجاح المفاوضات مع إدارة الشباب سيرحل المهاجم المغربي.

الاتحاد يستعد لكأس الملك سلمان للأندية

على الجانب الآخر، خاض الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، معسكرًا في الطائف، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر انطلاقها، يوم غد الخميس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسيبدأ مشواره بمواجهة الترجي التونسي غدًا، ثم الصفاقسي يوم 30 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الشرطة العراقي.