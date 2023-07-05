صفقة ثالثة يرغب فيها الأهلي بعد ضم فيرمينو

يسابق النادي الأهلي الزمن لضم ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد ضم كل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق والبرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

محرز الصفقة الثالثة المطلوبة في الأهلي

ويرغب الأهلي خلال الفترة القادمة في التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن الأهلي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي.

ولعب محرز مع مان سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا.

الأهلي كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انضمام فيرمينو للراقي كصفقة انتقال حر.

وسبق لـ النجم البرازيلي اللعب في صفوف فريق هوفنهايم الألماني خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ثم اللعب مع ليفربول خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

إنجازات فيرمينو

وفاز النجم البرازيلي، مع ليفربول بـ 7 ألقاب وهم الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة خالد العيسى إلى تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات، كما يبحث النادي حاليًّا عن التعاقد مع مدرب خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.