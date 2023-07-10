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في فترة الانتقالات الصيفية

صفقة جديدة تقترب من الاتحاد

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
صفقة جديدة تقترب من الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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اقترب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من حسم صفقة مميزة له وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر موقع “تويتر” إن إدارة العميد اتفقت بشكل مبدئي على ضم اللاعب سلطان الفرحان من نادي الرائد، حيث من المقرر إتمام شروط التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

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وفي وقت سابق، توقعت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عدد الأهداف التي سيحرزها الفرنسي كريم بنزيما في موسمه الأول مع العميد.

سلطان الفرحان لاعب الرائد
سلطان الفرحان لاعب الرائد

عدد أهداف بنزيما في الموسم الجديد 

وكان بنزيما صاحب الـ 35 عامًا انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

وتوقعت الجماهير أن بنزيما سيسجل من 30 إلى 50 هدفًا في الموسم وفي كل البطولات، حيث سيكون موسم 2023/2024 هو الموسم الأول لـ بنزيما في المنطقة العربية بعد 14 عامًا ناجحة قضاها مع ريال مدريد.

وفي وقت سابق، حدد نادي ريال مدريد الإسباني بديلين لتعويض رحيل اللاعب بنزيما الذي انضم لنادي الاتحاد مؤخرًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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