صفقة حكيم زياش إلى النصر مهددة بعدم الإتمام

يبدو أن صفقة انتقال المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي إلى النصر لن تكتمل وفقًا لما أعلنته تقارير إعلامية إنجليزية مؤخرًا.

وكان النصر فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

وأكد الإعلامي بين جاكوبس عبر حسابه في “تويتر” أن زياش أجرى الفحوصات في مدينة مدريد الإسبانية وأن الصفقة لن تتم بعد ما تم كشفه في الفحص.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

Hakim Ziyech underwent further tests today in Madrid which confirmed red flags with his knee & hip. As a result, Ziyech was made a new offer with his basic wage reduced by 40%. As per colleague @JamesBenge, Ziyech is not keen to accept meaning for now the move to Al-Nassr off.🇲🇦 pic.twitter.com/HH23Hsc7n6

