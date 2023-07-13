صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودية، مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي، شراء فريق كرة قدم كبير آخر في أوروبا، مدعوماً باستراتيجيته التي تلحظ المزيد من الإنفاق على الرياضة.

صفقة لشراء نادٍ أوروبي

وقال مصدر مطلع لـ “بلومبرج”، إن صندوق الاستثمارات العامة تحول خلال الأيام الأخيرة من مجرد العمل على إضافة فرق صغيرة الحجم لمحفظته الاستثمارية بكرة القدم، إلى احتمال شراء فريق كبير آخر من إحدى بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

ويأتي هذا التوجه المستجد من قِبل الصندوق، بعد أقل من أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه سيسمح للأندية المملوكة للجهة عينها بالمنافسة في مسابقاته (مثل بطولة دوري أبطال أوروبا)، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

تحول استراتيجي بسياسات الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أتاح مؤخراً لأندية “برايتون” و”أستون فيلا” الإنجليزيين، و”تولوز” الفرنسي، اللعب في بطولاته الموسم المقبل، رغم أن ملاك هذه الاندية لديهم حصص في أندية أخرى ستتنافس بنفس المسابقات. وتمّ التوصل إلى القرار بعد أن وافق أصحاب هذه الأندية على اتخاذ خطوات لضمان إدارتها بشكل مستقل بعضها عن بعض.

ويمثل هذا التحول تطوراً ملحوظاً في آلية تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع نموذج الأندية المتعددة الملاك. إذ مُنعت لسنوات الفرق التي لديها نفس المالك من اللعب ضد بعضها بعضاً في مسابقاتٍ مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بهدف الحفاظ على سلامة التنافسية في بطولاته الرئيسية.