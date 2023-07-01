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مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي

صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت بيانات منظمة GlobalSWF لمؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة أن صندوق الاستثمارات العامة حصل على المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميًا مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي.

وقال تشاد ريتشارد مدير إدارة تطوير الاستراتيجية والابتكار في الاستثمارات العامة في تغريدة عبر “تويتر”، إن تصنيف الصندوق على المستويين الإقليمي والعالمي بين صناديق الثروة السيادية يؤكد الدور الريادي للصندوق في تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.

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صندوق الاستثمارات السابع عالمياً

وأضاف : “الصندوق كان له الأثر الأكبر في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، فقد نظم أكبر مزادات طوعية من نوعها على مستوى العالم والتي بيع فيها 3.6 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعي لعدة جهات وشركات محلية وعالمية”.

هذا علاوة على إنجازاته كونه أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء بما في ذلك إصدار سندات خضراء لمدة 100 عاما لأول مرة بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وأول صندوق سيادي في المنطقة يعلن استهدافه الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون”.

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