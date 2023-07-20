صندوق الاستثمارات العامة يوقع مع “جيرا” اليابانية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “جيرا” اليابانية، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واستكشاف فرص التطوير لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تعزيز مسيرة التحول

وقد وقع الصندوق في وقت سابق مع شركة “إنجي” لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث عن فرص تُسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.