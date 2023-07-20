Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
الاتفاق بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين

صندوق الاستثمارات العامة يوقع مع “جيرا” اليابانية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
صندوق الاستثمارات العامة يوقع مع “جيرا” اليابانية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “جيرا” اليابانية، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واستكشاف فرص التطوير لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تعزيز مسيرة التحول

وقد وقع الصندوق في وقت سابق مع شركة “إنجي” لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث عن فرص تُسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

قد يهمّك أيضاً
استعراض متميز لـ الصقور السعودية بمعرض RIAT 2023

استعراض متميز لـ الصقور السعودية بمعرض RIAT 2023

“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

“فيتش” تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال العام الجاري

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة