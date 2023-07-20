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دعم قطاع الزراعة والأغذية وتنويع الاقتصاد المحلي

صندوق الاستثمارات يؤسس “سواني” لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محليا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
صندوق الاستثمارات يؤسس “سواني” لتمكين صناعات منتجات حليب الإبل محليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة “سواني” والتي تهدف لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام. وتهدف الشركة لتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، بما يُسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.​

رفع قدرة الإنتاج

وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل شركة سواني على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل، حيث ستسعى الشركة لرفع معايير منظومة الإنتاج المحلية، عبر تبني أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة.

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ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، من ضمن هذه الاستثمارات إطلاق “الشركة السعودية للقهوة ” التي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، و”شركة تطوير منتجات الحلال” التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة. وأسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 وحتى الآن 84 شركة تقريباً في 13 قطاعاً استراتيجياً.​

الاستدامة في الإنتاج

وستراعي الشركة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، إضافةً إلى رفع الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة. ويعد حليب الإبل مصدراً غنياً بالمعادن والفيتامينات، مثل فيتامين أ، ب، ه، ج. كما أنه يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

وصرح ماجد العساف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “تمتلك المملكة خبرات واسعة وإمكانات كبيرة لتوسيع عملياتها في قطاع منتجات حليب الإبل، مما يمنح السوق المحلي ميزة اقتصادية وتنافسية في هذا القطاع عبر كامل سلسلة الإمداد، تمكنه من تعزيز العمليات التشغيلية المتطورة للتوسع ضمن منظومة القطاع، بما يسهم مستقبلاً في زيادة السعة الإنتاجية لحليب الإبل – الذي يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المتكاملة، وتصديره مع مختلف المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية”.

وسيعمل تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة سواني في تعزيز من نمو قطاع الأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030. وتهدف الشركة رفع مستوى الوعي والمعرفة للحفاظ على هذه الثروة، والسعي لتحسين واستدامة أفضل الممارسات العلمية في تصنيع المنتجات عالية الجودة محلياً.

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