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لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار
المواطن - واس

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار “، التي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

تمكين القطاع الخاص

وستعمل “أسفار” على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

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كما ستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، الذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافةً إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وقال مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم،” إن أسفار ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.”

وأضاف : يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، موضحا أن تأسيس الشركة يتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.”

استثمارات استراتيجية

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة “عسير للاستثمار”، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.

ويتماشى إطلاق شركة “أسفار” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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