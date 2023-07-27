صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة “تحالف”

استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري (EIF) على حصة في “تحالف”، الشركة السعودية للفعاليات التي تم إنشاؤها من خلال مشروع إستراتيجي مشترك بين “انفورما” الشركة الدولية في قطاع الفعاليات، والخدمات الرقمية، والمعرفة الأكاديمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

حفل توقيع رسمي

وتم الإعلان عن الاستحواذ رسميًا في حفل توقيع رسمي بمقر شركة “انفورما”، في لندن، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة “إنفورما” الدولية اللورد ستيفن كارتر، والرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري أحمد الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني، وممثلين آخرين من المشروع المشترك.

ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من خطة صندوق الفعاليات الاستثماري، لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في المملكة، ومن المقرر انضمام شركة “صله” السعودية، الرائدة في قطاع الفعاليات الرياضية والضيافة والعقارات، قريباً إلى شركة “تحالف” ، كما سيتم إنشاء أكاديمية “تحالف” التي ستوفر سنويًا لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في تنظيم و إدارة الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال انفورما العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعاليات المعترف بها في القطاع.

وتدعم مثل هذه الشراكات أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل عالية القيمة للمواطنين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة انفورما الدولية اللورد ستيفن كارتر، :” فخورون بأن نكون جزاءً من الفعاليات المستدامة على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية. لقد أظهر النجاح المذهل لفعاليات “ليب” المؤتمر التقني الحائز على جوائز عالمية، قوة تعاون “تحالف”، وسيؤدي هذا الاستثمار المتزايد إلى تسريع وتيرة نمو قطاع الفعاليات في المملكة.”

نقلة نوعية وكفاءة عالية

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز : “من خلال مواءمة فعالياتنا مع أهداف رؤية السعودية 2030 والشراكة مع أهم الجهات المعنية في هذا القطاع، يمكن أن تكون النتائج لها نقلة نوعية وكفاءة عالية. نحن لا ننظر فقط إلى وجود الفعاليات، بل نسعى إلى نقل المعرفة، وبناء المواهب المحلية، وجذب سياحة الأعمال، وإبراز المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للفعاليات في جميع أنحاء المنطقة.”

بدوّره أوضح الجاسر أن الصندوق يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، في جميع أنحاء المملكة بمعايير عالمية لدعم أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة وتوفير عوائد مالية مستدامة لدعم جهود التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030، متطلعًا إلى العمل عن كثب مع “إنفورما” وشركاء الصندوق في “تحالف” لجلب الفعاليات العالمية للمملكة، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستجذب مستوى جديدًا وسبّاقًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض “MICE” في المملكة ، وقال “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع المشترك مع “انفورما” الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنظيم المعارض والفعاليات، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع “انفورما” وشركائنا في “تحالف” لجلب الفعاليات العالمية للمملكة ، وجعل المملكة مركزاً عالميًا للفعاليات.

وستجذب هذه الشراكة مستوىً جديدًا وسّباق في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض “MICE” في المملكة.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، إلى سعى شركة صلة لتقديم تجارب وفعاليات متفردة، وتحقيق منجزات مميزة مع الشركاء من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تحالف” مايك تشامبيون : “نحن على ثقة بقوة وامكانيات “تحالف” اللامتناهية، إذ سنسعى للارتقاء بمجال صناعة الفعاليات في المملكة، حيث ستواصل الشركة دورها وسعيها الدؤوب لاستقطاب أفضل الفعاليات العالمية على أرض الممكلة. ومن خلال صندوق الفعاليات الاستثماري والإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز و انفورما ستتمكن “تحالف”من تقديم فعاليات فريدة، وتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة.”

وستطلق “تحالف” فعاليات جديدة والتي تركز على القطاعات المهمة استراتيجيًا مثل التقنية والعقارات والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والضيافة.

واستناداً إلى نجاحها الكبير في إطلاق الفعاليات التقنية الحائزة على جوائز عالمية مثل: ليب، و بلاك هات ميدل ايست، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي “DeepFest” في المملكة، تخطط “تحالف” لإطلاق المزيد من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك المؤتمر البحري السعودي، ومعرض الصحة العالمي ومعرض الطهي العالمي. كما تخطط “تحالف” أيضًا لجلب علامات تجارية لشركة انفورما ومنها معرض العقارات العالمي”Cityscpae”، ومهرجان التجميل في الشرق الأوسط”Cosmoprof” والمعرض الرائد في الأدوية “CPHI” .

ويندرج صندوق الفعاليات الاستثماري، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني الذي يهدف إلى أن يكون قوة دفع ومحرك أساسي للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.