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أصابت شظايا صاروخ عددًا من المدنيين

صواريخ تتطاير في سماء روسيا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
صواريخ تتطاير في سماء روسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الجيش الروسي، الجمعة، أنه أسقط صاروخًا أوكرانيًّا فوق مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا، وأن شظايا الصاروخ أصابت عددًا من المدنيين وألحقت أضرارًا ببعض البنايات.

هجمات داخل روسيا

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يصدر رد فوري من أوكرانيا التي نادرًا ما تعلق على هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

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وذكر فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية القريبة من أوكرانيا، والتي تضم مدينة تاغانروغ، أن مقهى ومتحفًا أصيبا، فيما تحطمت نوافذ مبنى سكني.

وأردف أن 9 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح دون سقوط قتلى.

وأبانت مقاطع فيديو من موقع الحادث تم تداولها عبر الإنترنت مبنى منخفض الارتفاع وقد تهدمت أجزاء منه.

صاروخ ثانٍ

بعدها بساعات، أعلنت روسيا أنها اعترضت صاروخًا أوكرانيًّا ثانيًا بجنوب غرب أراضيها، بعد تدمير صاروخ أول سقطت شظاياه في مدينة تاغانروغ واصابت 15 شخصًا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “انظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا أوكرانيًّا قرب مدينة آزوف في منطقة روستوف”، مشيرة إلى سقوط الشظايا هذه المرة “في منطقة مهجورة”.

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