صواريخ تتطاير في سماء روسيا

كشف الجيش الروسي، الجمعة، أنه أسقط صاروخًا أوكرانيًّا فوق مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا، وأن شظايا الصاروخ أصابت عددًا من المدنيين وألحقت أضرارًا ببعض البنايات.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يصدر رد فوري من أوكرانيا التي نادرًا ما تعلق على هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

وذكر فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية القريبة من أوكرانيا، والتي تضم مدينة تاغانروغ، أن مقهى ومتحفًا أصيبا، فيما تحطمت نوافذ مبنى سكني.

وأردف أن 9 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح دون سقوط قتلى.

وأبانت مقاطع فيديو من موقع الحادث تم تداولها عبر الإنترنت مبنى منخفض الارتفاع وقد تهدمت أجزاء منه.

The moment of a missile strike on the center of #Taganrog pic.twitter.com/86BPVUke2r

— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2023