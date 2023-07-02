نشرت وكالة الأنباء السعودية واس لقطة من مغادرة أحد ضيوف الرحمن للمملكة بعد أداء فريضة الحج.

وعلقت واس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على اللقطة بالقول: “صورة اليوم.. من مغادرة ضيوف الرحمن”.

يأتي ذلك مع مواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع بسلام آمنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

مدة طواف الوداع

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أن 107 آلاف طائف يؤدون في الساعة طواف الوداع داخل الرواق السعودي، وتستغرق مدة الطواف لشخص الواحد في الدور الأرضي 59 دقيقة، والدورين الأول والثاني 60 دقيقة، والسطح 55 دقيقة.

ويسهم “الرواق السعودي” في حج هذا العام، والذي تبلغ مساحته (210) آلاف متر مربع، برفع طاقة الطواف الاستيعابية، حيث يستوعب (287) ألف مصلٍّ و(107) آلاف طائف في الساعة.