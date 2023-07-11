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نقيب المهن الموسيقية تحرك فور تداول الصورة المنتشرة

صورة جديدة لإيمان البحر درويش تسبب صدمة للمصريين

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
صورة جديدة لإيمان البحر درويش تسبب صدمة للمصريين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، أن الصورة التي انتشرت للفنان إيمان البحر درويش بمرضه، سببت صدمة كبيرة لنا، مشيرًا إلى أن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحرك فور تداول الصورة المنتشرة للتأكد من صحة ما تم تداوله.

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وأضاف محمد عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”: “ألوم على ابنة الفنان إيمان البحر درويش على نشر مثل تلك الصورة الصادمة”، مؤكدًا أن الفنان إيمان البحر درويش له جمهوره الكبير ومحبوه في مصر

لم يتم الرد عليه نهائياً.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن نقيب المهن الموسيقية ناشدت، على صفحته الخاصة، كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر درويش أو رقم ابنته، وبمجرد أن وصل الرقمان، قام النقيب بالاتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلقًا والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً.

الخدمات العلاجية

ولفت محمد عبدالله إلى أن النقابة لن تتأخر في علاج الفنان إيمان البحر درويش، وسيتم العمل على تقديم كافة الخدمات العلاجية.

 

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