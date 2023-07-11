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تغيرت ملامحه تمامًا

صورة صادمة تكشف تدهور حالة إيمان البحر درويش

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
صورة صادمة تكشف تدهور حالة إيمان البحر درويش
المواطن - فريق التحرير

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أثارت صورة للفنان المصري إيمان البحر درويش، صدمة جمهوره ومحبيه، بعد ظهوره في حالة صحية متدهورة وتغير ملامحه بشكل كبير.

ونشرت أمنية البحر ابنة إيمان البحر درويش الصورة عبر “فيسبوك”، حيث ظهر فيها إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض، وكان يبدو أنه في مراحل متأخرة من المرض، كما لم يعد قادرًا على النهوض من سريره.

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وعلقت أمنية درويش على الصورة قائلة: “سيذكر التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش”.

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

حالة إيمان البحر درويش

وخيم الحزن على محبي إيمان البحر درويش، لتنهال التعليقات، متسائلين عن حالته الصحية والأسباب المرضية التي أدت إلى تدهور صحته، داعين له بالشفاء العاجل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية منذ أكثر من عامين، ونقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

تحرك النقابة

وفي أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية في مصر على الصورة المتداولة للمطرب إيمان البحر درويش، أكدت النقابة، اليوم الثلاثاء، أنها ستتواصل مع أسرته لمعرفة حالته ومرضه وتقديم كافة ما يلزم من رعاية واهتمام له.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية لـ”العربية”، إن النقيب مصطفى كامل أكد أن النقابة ستقوم بدورها على وجه السرعة، ومتابعة تطورات الحالية الصحية للفنان إيمان البحر، مشيرًا إلى أن النقيب كلف بالتواصل مع أسرة الفنان لمعرفة كافة طلباته واحتياجاته العلاجية.

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

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