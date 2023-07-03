صورة لفتاة فرنسية تسرق كمية كبيرة من الملابس بأحد المتاجر

نشرت التيليغراف البريطانية صورة غريبة لفتاة فرنسية استغلت الانفلات الأمني وسرقت كمية كبيرة من الملابس.

الانفلات الامني بفرنسا

وبحسب الصورة الملتقطة من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فقد استغلت الفتاة الإنفلات الأمني في فرنسا بسبب الأحداث الأخيرة ودخلت متجر زارا وأخذت أكبر قدر من الملابس وهربت وهي تضحك سعيدة بالغنائم المجانية.

وقررت الحكومة الفرنسية قطع الإنترنت بعد أن فشلت في السيطرة على الوضع في البلاد.

حظر التجوال

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، أن سلطات 10 بلديات في شمال فرنسا أعلنت حظر التجول الليلي لمكافحة الاضطرابات وأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد.

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعًا لخلية الأزمة في الإليزيه لتقييم الوضع الأمني في البلاد.

من المعروف أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن، أمس، أنه تم نشر 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي في فرنسا تحسبًا لأعمال الشغب.

وتخطت خسائر التجار في مرسيليا عتبة الـ 100 مليون يورو بسبب أعمال العنف والشغب الأخيرة.

فيما ذكر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق إريك زمور، أن الاضطرابات التي تحدث في فرنسا يمكن اعتبارها مقدمة لحرب أهلية.