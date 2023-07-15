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بعد ارتباط اسمه بالانتقال لدوري روشن

صورة متداولة لـ ساديو ماني تثير الجدل حول مصيره

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
صورة متداولة لـ ساديو ماني تثير الجدل حول مصيره
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال الغموض يحيط بمصير اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني حيث لم يتم معرفة إذا ماكان سيبقى مع البايرن أو سيرحل إلى دوري روشن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ماني وهو يحصل على التأشيرة للسفر إلى السعودية، حيث توقع كثيرون أن اللاعب السنغالي سينتقل لأحد أندية دوري روشن في ظل رغبة الأهلي والنصر بالتعاقد معه.

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وكشفت تقارير أن محامي اللاعب ماني قال إن النجم السنغالي حصل على التأشيرة للتوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة.

سبب يدفع ساديو ماني لمغادرة البايرن

وكان اسم اللاعب السنغالي ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ في صيف العام الجاري، وذلك بعد دخوله في خلاف مع زميله الألماني ليروى ساني منذ لقاء البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ساديو ماني
ماني

وقالت Sky Sport الألمانية إن البايرن لا يمانع رحيل نجمه السنغالي ماني صاحب الـ 31 عامًا للراقي مقابل 20 مليون يورو.

وسيعتمد الأهلي على نجاحه في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من أجل إقناع ساديو ماني بالالتحاق بمواطنه في الراقي.

يذكر أن ماني كان قد فاز مع المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.

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