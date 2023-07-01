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يدرب حاليًا فريق فولهام في إنجلترا

صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرب البرتغالي ماركو سيلفا وهو متواجد في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة الحالية.

وظهر مدرب نادي فولهام الإنجليزي في دبي مما جعل البعض يتكهن بأنه سيوقع على عقود تدريبه لـ الهلال أو الأهلي في دوري روشن الموسم المقبل بعد ارتباط اسمه بهما.

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مسيرة ماركو سيلفا

المدرب البرتغالي صاحب الـ45 عامًا بدأ مسيرته التدريبية في نادي إستوريل البرتغالي خلال الفترة من 2011 إلى عام 2014، ثم تولى بعدها تدريب أندية سبورتينج لشبونة البرتغالي وأوليمبياكوس اليوناني وهال سيتي وواتفورد وإيفرتون في إنجلترا.

ماركو سيلفا في دبي

وتولى بعدها سيلفا تدريب نادي فولهام منذ عام 2021.

المدرب البرتغالي ماركو سيلفا

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