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صيف الباحة أجمل بـ 3 آلاف فعالية وأول معرض عطور

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
صيف الباحة أجمل بـ 3 آلاف فعالية وأول معرض عطور
المواطن - فريق التحرير

استعد مهرجان صيف الباحة لتنفيذ 3 آلاف فعالية في الحدائق والمتنزهات والقرى التراثية تحت شعار “صيف الباحة أجمل 44″، حيث شهد الحفل الرئيسي للمهرجان الذي انطلق بالأمس العديد من الفقرات المتنوعة بالمسرح المكشوف بقرية مراوة.

واشتملت الفقرات على فلكلور شعبي، وعروض عالمية حية، وسهرة غنائية، إلى جانب استعراض فيلم يتحدث عن مقومات منطقة الباحة السياحية، وفقرة للألعاب النارية.

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من جهته أوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان؛ أن الحفل يُعتبر نموذجاً لما سيُقدَّم من فعاليات وعروض مسرحية وغنائية تُقدَّم لأهالي وزوار المنطقة خلال صيف هذا العام.

وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.

فعاليات صيف الباحة

ومن بين فعاليات صيف الباحة معرض صناع العطور الذي يضم أكثر من 55 علامة تجارية من داخل السعودية وخارجها بهدف جذ الاستثمارات للمنطقة.

ومن جانبه، قال مساعد الأمين العام لغرفة الباحة فادي آل حامد في حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أن معرض صناعة العطور السادس الذي يقام لأول مرة بمنطقة الباحة برعاية أمير منطقة الباحة حسان بن سعود، حيث وجه بجذب الاستثمارات والتنمية السياحية.

وأضاف آل حامد أن المعرض يضم أكثر من 55 علامة تجارية من داخل السعودية وخارجها، وتهدف لجذب الاستثمارات حيث يوفر المعرض جميع احتياجات الزائرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

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