صيني يرفع سيارته الفارهة لشرفة منزله بالطابق الـ 44

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
وثق مقطع فيديو متداول لحظة رفع سيارة من نوع رولز رويس إلى شرفة في الطابق الـ 44 من مبنى شاهق في الصين.
يأتي هذا بعدما قرر ملياردير صيني، رفع سيارته الفارهة لشرفة منزله، مستخدمًا في ذلك قفصًا حديديًا بقوة ثلاثة كابلات فولاذية، تم تصميمه خصيصًا من أجل رفعها إلى شرفة منزله.
وأوضح المقطع، السيارة وهي ترتفع للطابق 44 من ناطحة السحاب، وتستقر في الشرفة.