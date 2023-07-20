صيني يرفع سيارته الفارهة لشرفة منزله بالطابق الـ 44

وثق مقطع فيديو متداول لحظة رفع سيارة من نوع رولز رويس إلى شرفة في الطابق الـ 44 من مبنى شاهق في الصين.

يأتي هذا بعدما قرر ملياردير صيني، رفع سيارته الفارهة لشرفة منزله، مستخدمًا في ذلك قفصًا حديديًا بقوة ثلاثة كابلات فولاذية، تم تصميمه خصيصًا من أجل رفعها إلى شرفة منزله.

وأوضح المقطع، السيارة وهي ترتفع للطابق 44 من ناطحة السحاب، وتستقر في الشرفة.